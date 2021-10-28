Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

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-रक्तदान शिविर : मेडिकल कॉलेज लखीमपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से रक्तदान शिविर सुबह 10 बजे से।

-फल वितरण : जन सेवा से राष्ट्र सेवा संकल्प अभियान के तहत अस्पतालों में फल वितरण सुबह 10 बजे से।

-पूजा-अर्चना : बेलरायां सरजू सहकारी चीनी मिल वर्कशॉप में विश्वकर्मा भगवान की पूजा-अर्चना सुबह 10 बजे से।

-किसान मेला : गन्ना सोसाइटी मोहम्मदी में किसान मेले का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से।

-सुंदर कांड पाठ : मोहम्मदी के दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में सुंदर कांड पाठ का आयोजन शाम पांच बजे से।

जयंती : राष्ट्रीय पेरियार संघ की ओर से विलोबी हॉल में रामास्वामी पेरियार की 147वीं जयंती पर कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।