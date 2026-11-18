लखीमपुर खीरी जिले में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 19 नवंबर से सामूहिक दवा सेवन (आईडीए) अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान सात दिसंबर तक चलेगा। इसके तहत बेहजम, फूलबेहड़ और पसगवां ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर फाइलेरिया रोधी दवा वितरित करेंगी। अभियान के लिए 756 टीमों का गठन किया गया है। प्रत्येक टीम में एक पुरुष और एक महिला सदस्य शामिल होंगे। बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में डीएम अंजनी कुमार सिंह ने अभियान की जानकारी दी।

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उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को आशा व अन्य फ्रंटलाइन वर्कर घर-घर जाकर एक वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों और लोगों को अपने सामने दवा खिलाएंगे। बुधवार, शनिवार और रविवार को मॉपअप राउंड चलाया जाएगा। इसमें छूटे हुए लोगों को दवा दी जाएगी। अभियान के तहत 10 दिनों तक प्रत्येक घर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। टीमों की निगरानी के लिए 155 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। विज्ञापन



8.71 लाख लोगों को वितरित की जाएगी दवा

सीएमओ डॉ. संतोष गुप्ता ने बताया कि जिले की कुल आबादी 48 लाख 82 हजार 555 है। इसमें से 8 लाख 71 हजार 813 लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को दवा नहीं दी जाएगी। दवा का सेवन खाली पेट नहीं करना है। यदि कोई व्यक्ति अभियान के दौरान दवा खाने से छूट जाता है तो वह अपने गांव की आशा के घर जाकर दवा ले सकता है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को आशा व अन्य फ्रंटलाइन वर्कर घर-घर जाकर एक वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों और लोगों को अपने सामने दवा खिलाएंगे। बुधवार, शनिवार और रविवार को मॉपअप राउंड चलाया जाएगा। इसमें छूटे हुए लोगों को दवा दी जाएगी। अभियान के तहत 10 दिनों तक प्रत्येक घर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। टीमों की निगरानी के लिए 155 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं।सीएमओ डॉ. संतोष गुप्ता ने बताया कि जिले की कुल आबादी 48 लाख 82 हजार 555 है। इसमें से 8 लाख 71 हजार 813 लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को दवा नहीं दी जाएगी। दवा का सेवन खाली पेट नहीं करना है। यदि कोई व्यक्ति अभियान के दौरान दवा खाने से छूट जाता है तो वह अपने गांव की आशा के घर जाकर दवा ले सकता है।

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