फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   DM honors 61 teachers in Lakhimpur Kheri on teacher day

शिक्षक दिवस: लखीमपुर खीरी में डीएम ने 61 शिक्षकों को किया सम्मानित, शिक्षा में योगदान को सराहा

Sat, 05 Sep 2026 06:28 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 05 Sep 2026 06:28 PM IST
सार

लखीमपुर खीरी में शिक्षक दिवस पर शनिवार को जिले के 61 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने जनपदीय समारोह में उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लखीमपुर खीरी के दो शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से नवाजा।

विज्ञापन
DM honors 61 teachers in Lakhimpur Kheri on teacher day
डीएम ने शिक्षकों को किया सम्मानित - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

लखीमपुर खीरी में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करने और अपने उत्कृष्ट कार्यों से समाज को नई दिशा देने वाले 61 शिक्षकों का शनिवार को सम्मान किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर जनपदीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित कर उनके योगदान की सराहना की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीमिंग देखी और सुनी गई। जिले के दो शिक्षकों को लखनऊ में मुख्यमंत्री ने राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। 

विज्ञापन


शिक्षक दिवस पर आयोजित सम्मान समारोह में डीएम अंजनी कुमार सिंह ने उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि गुरु को भारतीय संस्कृति में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। शिक्षक विश्वास और संस्कार के प्रतीक हैं। उनके कंधों पर बच्चों के भविष्य निर्माण की बड़ी जिम्मेदारी है।
विज्ञापन


डीएम ने अपने बचपन और शिक्षकों को याद करते हुए कई संस्मरण साझा किए। डीएम ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत और उत्तर प्रदेश के निर्माण की नींव विद्यालयों में ही तैयार होगी। इसलिए शिक्षक नई पीढ़ी को ज्ञान के साथ संस्कार देकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

विज्ञापन
विज्ञापन

शिक्षा से बनते हैं योग्य नागरिक 
डीआईओएस विनोद कुमार मिश्र ने कहा कि ज्ञान ही इंसान को जीवन की सही दिशा दिखाता है। जिस प्रकार शिल्पकार पत्थर को तराशकर मूर्ति का रूप देता है और कुम्हार कच्ची मिट्टी को तपाकर उसे उपयोगी आकार देता है, उसी प्रकार शिक्षक विद्यार्थियों के अवगुणों को दूर कर उन्हें योग्य और सक्षम नागरिक बनाता है।

इन शिक्षकों को मिला सम्मान
जनपदीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के 21, बेसिक शिक्षा परिषद के 35 शिक्षकों के साथ पूर्व के वर्षों में राज्य पुरस्कार प्राप्त पांच शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक और अन्य संबंधित लोग मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री के हाथों लखीमपुर के दो शिक्षकों को राज्य स्तरीय सम्मान
राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में परिषदीय विद्यालय रतसिया के प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार वर्मा को राज्य शिक्षक पुरस्कार तथा माध्यमिक शिक्षा के अधीन संचालित पं. दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज (यूपी बोर्ड) के प्रधानाचार्य डॉ. योगेंद्र प्रताप सिंह को मुख्यमंत्री शिक्षक राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed