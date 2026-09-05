लखीमपुर खीरी: हनुमानगढ़ी के संत हरिओम गिरि उर्फ नागा बाबा का निधन, अंतिम संस्कार में जुटे डेढ़ लाख लोग

लखीमपुर खीरी के ईसानगर थाना क्षेत्र के हसनपुर कटौली स्थित हनुमानगढ़ी के प्रमुख संत हरिओम गिरि उर्फ नागा बाबा का शुक्रवार को निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार में क्षेत्र और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। स्थानीय लोगों के अनुसार, करीब डेढ़ लाख लोगों ने पहुंचकर उन्हें अंतिम विदाई दी।

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