लखीमपुर खीरी: आधी रात को जन्मे कन्हाई, घर-घर बजी बधाई, धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी

लखीमपुर खीरी में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। शहर से लेकर कस्बों तक मंदिरों में विशेष सजावट की गई। भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर दिनभर धार्मिक आयोजनों का सिलसिला चलता रहा। रात में कान्हा के जन्म के साथ मंदिरों में जयकारे गूंज उठे।

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पुलिस लाइन स्थित मंदिर में जन्माष्टमी का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। भगवान श्रीकृष्ण और राधा की मूर्तियों को पंचामृत से स्नान कराकर नए वस्त्र और आभूषणों से सजाया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आकर्षक झांकियों की प्रस्तुति हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम में शामिल हुए। एसपी डॉ. ख्याति गर्ग सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। विज्ञापन



सदर कोतवाली में भी मनाई गई जन्माष्टमी

सदर कोतवाली परिसर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कोतवाली को फूलों और रंग-बिरंगी बिजली की रोशनी से सजाया गया। यहां भक्तों ने भजन-कीर्तन और आरती के साथ कान्हा के जन्म का उत्सव मनाया। पुलिस लाइन स्थित मंदिर में जन्माष्टमी का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। भगवान श्रीकृष्ण और राधा की मूर्तियों को पंचामृत से स्नान कराकर नए वस्त्र और आभूषणों से सजाया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आकर्षक झांकियों की प्रस्तुति हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम में शामिल हुए। एसपी डॉ. ख्याति गर्ग सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।सदर कोतवाली परिसर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कोतवाली को फूलों और रंग-बिरंगी बिजली की रोशनी से सजाया गया। यहां भक्तों ने भजन-कीर्तन और आरती के साथ कान्हा के जन्म का उत्सव मनाया।

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