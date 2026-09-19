Lakhimpur Kheri News: छींटाकशी के विरोध पर पिता-बेटी को रास्ते में पीटने का आरोप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आरोप है कि बेटी को अकेले आते-जाते देख गांव के कुछ युवक टिप्पणी और छींटाकशी करते हैं। बेटी ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने विरोध करते हुए पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो युवक रंजिश मानने लगे।बुधवार शाम छात्रा पिता के साथ कोचिंग से घर लौट रही थी। आरोप है कि इसी दौरान युवकों ने रास्ता रोककर पिता और बेटी पर हमला कर दिया। लाठी लगने से छात्रा घायल हो गई, जबकि पिता को भी चोटें आईं।शनिवार को छात्रा माता-पिता के साथ फूलबेहड़ थाने पहुंची और कार्रवाई की मांग की। सीओ धौरहरा शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। अपने स्तर से जांच कराई जाएगी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संवाद