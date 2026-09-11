फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   A leopard appeared in front of a young man going to the field to collect fodder

Lakhimpur Kheri News: चारा लेने खेत जा रहे युवक के सामने आया तेंदुआ

Fri, 11 Sep 2026 11:03 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Fri, 11 Sep 2026 11:03 PM IST
विज्ञापन
A leopard appeared in front of a young man going to the field to collect fodder
मल्लबेहडं़ गांव के पास खेतों में चहलकदमी करता तेंदुआ ।स्रोत: वीडियो ग्रैब
धौरहरा। मल्लबेहड़ गांव में शुक्रवार सुबह चारा लेने खेत जा रहे युवक के सामने अचानक तेंदुआ आ गया। युवक ने पीछे हटकर किसी तरह अपनी जान बचाई और गांव पहुंचकर ग्रामीणों को जानकारी दी।
विज्ञापन

तेंदुआ दिखाई देने की सूचना के बाद गांव में दहशत फैल गई। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ग्रामीण अब अकेले खेतों की ओर जाने से कतरा रहे हैं।
मल्लबेहड़ निवासी अमित शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे चारा लेने खेत की ओर जा रहे थे। भगौती प्रसाद के खेत के पास सड़क से गुजरते समय उनकी नजर अचानक तेंदुए पर पड़ी। घबराकर वह पीछे हट गए और सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तेंदुआ दोबारा दिखाई नहीं दिया।
विज्ञापन

ग्रामीणों ने बताया कि खेतों और आसपास तेंदुए की मौजूदगी से खतरा बना हुआ है। खेती-किसानी और चारा लेने के लिए खेतों में जाने वाले लोगों में चिंता है। उन्होंने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने के लिए जल्द कार्रवाई और निगरानी बढ़ाने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

क्षेत्रीय वनाधिकारी अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मल्लबेहड़ में तेंदुआ होने की सूचना मिली है। टीम को मौके पर भेजकर तेंदुए की गतिविधियों और मौजूदगी के संकेत तलाशे जा रहे हैं। लोकेशन ट्रेस होने के बाद पिंजरा लगाकर उसे पकड़ने का प्रयास किया जाएगा।
--------------
अकेले खेतों में न जाने की दी सलाह
क्षेत्रीय वनाधिकारी ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने अकेले खेतों की ओर जाने और झाड़ियों व सुनसान स्थानों पर जाने से बचने को कहा है। तेंदुआ दिखाई देने पर उसके पास जाने, घेरने या पकड़ने का प्रयास न करने और तत्काल वन विभाग को सूचना देने की सलाह दी है।
-----------
रघवापुर बेलिहान में भेड़ों पर हिंसक वन्यजीव का हमला, दो की मौत

महेवागंज/फूलबेहड़। रघवापुर बेलिहान गांव में बृहस्पतिवार देर रात बाड़े में बंद भेड़ों पर हिंसक वन्यजीव ने हमला कर दिया। हमले में दो भेड़ों की मौत हो गई। दो भेड़ें अधखाई मिलीं, जबकि दस अभी लापता हैं। दो अन्य भेड़ें गंभीर रूप से घायल हैं। वन विभाग के अनुसार पानी भरा होने के कारण पैरों के निशान स्पष्ट नहीं हो सके हैं।
वनरेंज गोला की अंदेशनगर बीट के रघवापुर निवासी छविनाथपाल ने बताया कि उन्होंने सरकारी स्कूल के पीछे घर के पास खेत में बाड़ा बनाकर करीब 90 भेड़ें पाल रखी हैं। बृहस्पतिवार देर रात कुछ भेड़ें चीखती हुई घर पहुंचीं। बाड़े में जाकर देखा तो दो भेड़ें अधखाई पड़ी थीं। दो अन्य की गर्दन पर गहरे जख्म थे। बाड़े के अंदर और आसपास किसी जंगली जानवर के पैरों के निशान दिखाई देने की बात भी उन्होंने कही।

उन्होंने बताया कि अभी भी दस भेड़ें लापता हैं। घटना की सूचना पर वनकर्मियों ने मौके का मुआयना किया। पशु चिकित्साधिकारी जितेंद्र मणि त्रिपाठी ने मृत भेड़ों का पोस्टमाॅर्टम किया।
रेंजर अमित कुमार सिंह ने बताया कि बाड़े में किस जानवर ने हमला किया, यह अभी स्पष्ट नहीं है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed