Lakhimpur Kheri News: गोकशी के चार आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ में एक के पैर में लगी गोली

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14 सितंबर को संसारपुर के झाला गांव के पास दो गोवंश के अवशेष मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अवशेषों को कब्जे में लेकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस घटना में शामिल लोगों की तलाश में जुटी थी।बृहस्पतिवार तड़के करीब 4:30 बजे पुलिस टीम सिंघाताली पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोला थाना क्षेत्र के भुड़वारा निवासी वसीम के दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस ने घेराबंदी कर उसके तीन अन्य साथियों को भी पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों में रूहीन, मोहसीम निवासी ग्राम गुलाबनगर और नीलकंठ उर्फ राकेश निवासी ग्राम झाला शामिल हैं।क्षेत्राधिकारी गोला महक शर्मा ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा, दो कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। घायल आरोपी वसीम का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।