गोलीकांड में बदला विवाद: लखीमपुर में युवती को संग ले जाने के झगड़े में चली गोली, एक की मौत, सफाईकर्मी घायल
लखीमपुर खीरी के निघासन में दुलही गांव में युवती को साथ ले जाने के विवाद में इदरीश ने अखिलेश को गोली मारी, फिर खुद को भी मार लिया। इदरीश की मौत हुई, जबकि अखिलेश घायल है।
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निघासन के पढुआ थाना क्षेत्र के दुलही गांव में युवती को साथ ले जाने को लेकर चल रहा विवाद शुक्रवार सुबह गोलीकांड में बदल गया। पुलिस के मुताबिक, गांव निवासी इदरीश ने अपने पड़ोसी अखिलेश को गोली मार दी। इसके बाद उसने अखिलेश के घर के सामने खुद को भी गोली मार ली। गोली लगने से इदरीश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल अखिलेश को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है।
पुलिस के अनुसार, करीब चार दिन पहले इदरीश अखिलेश की बहन को अपने साथ ले गया था। इस मामले में अखिलेश के परिवार की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने बृहस्पतिवार को युवती को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया था। इसके बाद से दोनों परिवारों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस भी तैनात थी। बताया जा रहा है कि इदरीश और अखिलेश के मकान आमने-सामने हैं। युवती को साथ ले जाने के बाद दोनों परिवारों के बीच विवाद और बढ़ गया था। परिजनों की ओर से आरोप लगाया गया कि इदरीश के युवती को साथ ले जाने के बाद अखिलेश के परिवार ने उसके मकान पर कब्जा कर लिया था। इसको लेकर भी दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था।
सुबह सात बजे हुई वारदात
शुक्रवार सुबह करीब सात बजे गोली चलने से गांव में अफरा तफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक, इदरीश ने पहले अखिलेश को गोली मारी। इसके बाद वह अखिलेश के घर के सामने पहुंचा और खुद को भी गोली मार ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने इदरीश को मृत घोषित कर दिया। घायल अखिलेश का उपचार चल रहा है। अखिलेश सफाईकर्मी बताया जा रहा है।
15 साल पुराने गोलीकांड में भी सामने आया था नाम
ग्रामीणों के मुताबिक, इदरीश का करीब 15 वर्ष पहले भी एक गोलीकांड में नाम सामने आया था। उस समय रामचंद्र उर्फ छोटकन्नू, राजाराम और कल्लू पुत्र सुंदर को गोली मारने का आरोप उस पर लगा था। इस मामले में उसके खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। परिजनों के अनुसार, मामले में उसे सात वर्ष की सजा हुई थी और करीब एक वर्ष पहले सजा पूरी करने के बाद वह जेल से बाहर आया था। पुलिस इस पुराने मामले की भी जानकारी जुटा रही है।
पुराने विवादों को भी जांच में शामिल किया
घटना की सूचना पर सीओ निघासन शिवम कुमार और पढुआ थाना प्रभारी मोहित पुंडीर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। युवती को साथ ले जाने के मामले के अलावा दोनों परिवारों के बीच चल रहे पुराने विवाद और शुक्रवार सुबह हुई गोलीबारी की भी जांच की जा रही है। एसपी डाक्टर ख्याति गर्ग ने बताया कि युवती को साथ ले जाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद की बात सामने आई है। शुक्रवार सुबह गोली चलने की सूचना मिली थी। घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि दूसरा घायल है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं। पूरे घटनाक्रम और घटना के कारणों की जांच की जा रही हैं।