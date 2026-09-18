गोलीकांड में बदला विवाद: लखीमपुर में युवती को संग ले जाने के झगड़े में चली गोली, एक की मौत, सफाईकर्मी घायल

निघासन के पढुआ थाना क्षेत्र के दुलही गांव में युवती को साथ ले जाने को लेकर चल रहा विवाद शुक्रवार सुबह गोलीकांड में बदल गया। पुलिस के मुताबिक, गांव निवासी इदरीश ने अपने पड़ोसी अखिलेश को गोली मार दी। इसके बाद उसने अखिलेश के घर के सामने खुद को भी गोली मार ली। गोली लगने से इदरीश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल अखिलेश को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है।

विज्ञापन





पुलिस के अनुसार, करीब चार दिन पहले इदरीश अखिलेश की बहन को अपने साथ ले गया था। इस मामले में अखिलेश के परिवार की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने बृहस्पतिवार को युवती को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया था। इसके बाद से दोनों परिवारों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस भी तैनात थी। बताया जा रहा है कि इदरीश और अखिलेश के मकान आमने-सामने हैं। युवती को साथ ले जाने के बाद दोनों परिवारों के बीच विवाद और बढ़ गया था। परिजनों की ओर से आरोप लगाया गया कि इदरीश के युवती को साथ ले जाने के बाद अखिलेश के परिवार ने उसके मकान पर कब्जा कर लिया था। इसको लेकर भी दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था।