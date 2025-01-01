Lakhimpur Kheri News: ट्रक से कुचलकर बाइक सवार देवर-भाभी की मौत

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बृहस्पतिवार की दोपहर हैदराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम मूड़ा सरकटा निवासी मोहम्मद कैफ (18) पुत्र अय्यूब अपनी भाभी अफसर बानो (28) पत्नी शारिफ को बाइक पर बैठाकर गोला के किसी अस्पताल में भर्ती रिश्तेदार को खाना दे जा रहे थे। रास्ते में गोला खुटार हाईवे स्थित अहमदनगर के पास तेज गति में आ रहे ट्रक से उनकी बाइक टकरा गई। दोनों बाइक समेत ट्रक के नीचे आ गए।दोनों को 108 एंबुलेंस से गोला सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर उसके चालक को हिरासत में ले लिया है। सीओ महक शर्मा ने बताया कि शवों को पोस्टमाॅर्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। चालक भी हिरासत में है। तहरीर और पोस्टमाॅर्टम की रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए हुए थे।