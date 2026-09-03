Kushinagar News: गंडक में बहकर आईं मछलियाें को न खाने की दी चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर Updated Thu, 03 Sep 2026 02:18 AM IST
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पडरौना। नेपाल में बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के बाद गंडक नदी में बहकर आने वाली मछलियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क किया है। सीएमओ डॉ. चंद्रप्रकाश ने जिले के लोगों से ऐसी मछलियां ना ही खरीदने और नहीं खाने की अपील की है। मछली विक्रेताओं, व्यापारियों, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को भी संदिग्ध जलस्रोतों से आने वाली मछलियों की खरीद-बिक्री और इस्तेमाल से बचने के निर्देश दिए गए हैं।
सीएमओ ने बताया कि नदी, तालाब और दूसरे जलस्रोतों का पानी सीवेज, नालियों के पानी, कूड़ा-कचरा, मृत पशु-पक्षियों, कृषि अपशिष्ट और रसायनों से दूषित हो सकता है। ऐसे पानी में रहने वाली या बाढ़ के साथ बहकर आने वाली मछलियों में सूक्ष्मजीव और दूसरे प्रदूषक पहुंच सकते हैं। बिना जांच ऐसी मछलियों का सेवन जनस्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है। विभाग ने लोगों से खुले में या बिना स्रोत की जानकारी के बिक रही मछली नहीं खरीदने को कहा है। जिस मछली के पकड़ने का स्थान या आपूर्ति का स्रोत स्पष्ट न हो, उसका सेवन नहीं करने की सलाह दी गई है। बाढ़ के पानी में मृत, कमजोर, असामान्य या संदिग्ध हालत में मिली मछली किसी भी हाल में न खाने की सलाह दी है। कच्ची मछली को दूसरे खाद्य पदार्थों से अलग रखने और उसके संपर्क में आने वाले बर्तन व सतहों को अच्छी तरह साफ करने को कहा गया है।
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सीएमओ ने बताया कि नदी, तालाब और दूसरे जलस्रोतों का पानी सीवेज, नालियों के पानी, कूड़ा-कचरा, मृत पशु-पक्षियों, कृषि अपशिष्ट और रसायनों से दूषित हो सकता है। ऐसे पानी में रहने वाली या बाढ़ के साथ बहकर आने वाली मछलियों में सूक्ष्मजीव और दूसरे प्रदूषक पहुंच सकते हैं। बिना जांच ऐसी मछलियों का सेवन जनस्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है। विभाग ने लोगों से खुले में या बिना स्रोत की जानकारी के बिक रही मछली नहीं खरीदने को कहा है। जिस मछली के पकड़ने का स्थान या आपूर्ति का स्रोत स्पष्ट न हो, उसका सेवन नहीं करने की सलाह दी गई है। बाढ़ के पानी में मृत, कमजोर, असामान्य या संदिग्ध हालत में मिली मछली किसी भी हाल में न खाने की सलाह दी है। कच्ची मछली को दूसरे खाद्य पदार्थों से अलग रखने और उसके संपर्क में आने वाले बर्तन व सतहों को अच्छी तरह साफ करने को कहा गया है।
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