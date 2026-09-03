Kushinagar News: पंडित वशिष्ठ शुक्ल की पुण्यतिथि मनाई गई
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:11 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:11 AM IST
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पडरौना। शहर के एक विद्यालय परिसर में बुधवार को विद्यालय के संस्थापक संरक्षक रहे पंडित वशिष्ठ शुक्ल की पांचवीं पुण्यतिथि मनाई गई। इसमें लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पार्चन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि पंडित वशिष्ठ शुक्ल के व्यक्तित्व और शिक्षा के प्रति उनके समर्पण को भुलाया नहीं जा सकता है। उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा चाहिए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. अनुपम मिश्र और संचालन अनूप मिश्र ने की। आयोजक व प्रधानाचार्य यशपाल कुमार शुक्ल ने आभार जताया।
इस दौरान डॉ. निरंकार राम त्रिपाठी, डॉ. त्रिभुवन मिश्र, डॉ. गौरव तिवारी, डॉ. कमलेश वर्मा, शैलेंद्र दत्त शुक्ल, डॉ. रामनरेश दूबे, डॉ. सीबी सिंह, डॉ. देवेंद्र मणि त्रिपाठी, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष मुकेश त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। संवाद
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मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि पंडित वशिष्ठ शुक्ल के व्यक्तित्व और शिक्षा के प्रति उनके समर्पण को भुलाया नहीं जा सकता है। उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा चाहिए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. अनुपम मिश्र और संचालन अनूप मिश्र ने की। आयोजक व प्रधानाचार्य यशपाल कुमार शुक्ल ने आभार जताया।
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इस दौरान डॉ. निरंकार राम त्रिपाठी, डॉ. त्रिभुवन मिश्र, डॉ. गौरव तिवारी, डॉ. कमलेश वर्मा, शैलेंद्र दत्त शुक्ल, डॉ. रामनरेश दूबे, डॉ. सीबी सिंह, डॉ. देवेंद्र मणि त्रिपाठी, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष मुकेश त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। संवाद
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