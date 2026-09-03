Kushinagar News: ब्रांड के नाम पर नकली चावल बेचने का आरोप
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:15 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:15 AM IST
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पडरौना। ब्रांड के नाम पर नकली पैकिंग करके चावल बेचने के मामले में पुलिस ने जटहां रोड स्थित राहुल ट्रेडर्स पर छापा मारा। पुलिस ने दुकान से 25 बोरी नकली चावल और ब्रांडेड कट्टे की खाली बोरियां बरामद की हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
धन लक्ष्मी राइस मिल नौतनवा महराजगंज के पार्टनर नितेश जायसवाल और कर्मचारी संजीव कुमार गौड़ ने एसपी सं शिकायत की थी। एसपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस जांच कर रही थी। जांच में पता चला कि दुकानदार राजेश गुप्ता ब्रांड की बोरियों को काटकर उनके ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर बोरियां बना रहा था। इन बोरियों में सामान्य चावल की पैकिंग की जा रही थी। संवाद
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धन लक्ष्मी राइस मिल नौतनवा महराजगंज के पार्टनर नितेश जायसवाल और कर्मचारी संजीव कुमार गौड़ ने एसपी सं शिकायत की थी। एसपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस जांच कर रही थी। जांच में पता चला कि दुकानदार राजेश गुप्ता ब्रांड की बोरियों को काटकर उनके ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर बोरियां बना रहा था। इन बोरियों में सामान्य चावल की पैकिंग की जा रही थी। संवाद
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