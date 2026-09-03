Kushinagar News: छह वाहन स्वामियों व चालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:21 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:21 AM IST
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कुशीनगर। शुल्क चोरी कर बालू, मोरंग, सिल्ट आदि के आवागमन पर रोक लगाने के लिए गठित संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। चेकपोस्टों पर अवैध खनन से जुड़े 352 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें 254 वाहनों का चालान और 92 वाहनों को सीज कर 6 वाहन स्वामियों के खिलाफ थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
तरया सुजान थाना क्षेत्र के हाईवे स्थित सलेमगढ़ के समीप मोरंग लदे ट्रक से तत्कालीन चौकी इंचार्ज बहादुरपुर शशांक राय व सिपाही बृजेंद्र मणि त्रिपाठी को कुचलने की कोशिश की गई। चौकी इंचार्ज को हल्की चोटें आई जबकि सिपाही बृजेंद्र मणि गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान एक पैर काटना पड़ा। इसके बाद डीएम महेंद्र सिंह तंवर व एसपी केशव कुमार नेतृत्व में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संयुक्त टीम गठित कर सात एंट्री प्वाइंट पर बिहार से कुशीनगर के रास्ते यूपी में अंतरराज्यीय परिवहन पास (आईएसटीपी) व अन्य शुल्क की चोरी कर मोरंग व बालू लदे ट्रकों की जांच शुरू की गई।
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तरया सुजान थाना क्षेत्र के हाईवे स्थित सलेमगढ़ के समीप मोरंग लदे ट्रक से तत्कालीन चौकी इंचार्ज बहादुरपुर शशांक राय व सिपाही बृजेंद्र मणि त्रिपाठी को कुचलने की कोशिश की गई। चौकी इंचार्ज को हल्की चोटें आई जबकि सिपाही बृजेंद्र मणि गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान एक पैर काटना पड़ा। इसके बाद डीएम महेंद्र सिंह तंवर व एसपी केशव कुमार नेतृत्व में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संयुक्त टीम गठित कर सात एंट्री प्वाइंट पर बिहार से कुशीनगर के रास्ते यूपी में अंतरराज्यीय परिवहन पास (आईएसटीपी) व अन्य शुल्क की चोरी कर मोरंग व बालू लदे ट्रकों की जांच शुरू की गई।
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