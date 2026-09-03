Kushinagar News: सपा छात्र सभा के प्रदेश सचिव बने राम लखन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:12 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
पडरौना। समाजवादी छात्र सभा ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए कुशीनगर के छात्र सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष राम लखन यादव को प्रदेश सचिव नामित किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। राम लखन यादव नौ वर्ष से समाजवादी छात्र सभा के संगठन से जुड़कर छात्र हितों एवं संगठन को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। उन्हें प्रदेश सचिव बनने पर जिलाध्यक्ष रामअवध यादव, पूर्व सांसद बालेश्वर यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष इलियास अंसारी, विक्रमा यादव, उदय नारायण गुप्ता, विजेंद्र पाल यादव, चंद्रजीत यादव, राजदीप, कन्हैया कुमार मौर्या, धनेश यादव आदि ने बधाई दी है। संवाद
विज्ञापन