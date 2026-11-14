Kaushambi News: बाइक रैली निकालकर पुलिस ने किया यातायात नियमों के प्रति जागरूक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:01 AM IST
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:01 AM IST
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सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की ओर से लगातार यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को पइंसा पुलिस ने बाइक रैली निकालकर कैमा, उदहीन, पइंसा, घटमापुर और अनेठा बाजार में वाहन चालकों और राहगीरों को यातायात नियमों की जानकारी दी।
इस दौरान पुलिसकर्मियों ने लोगों को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक किया। साथ ही निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करने और नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने की हिदायत दी।
थानाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करके सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इससे वाहन चालक अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की जान भी बचा सकते हैं। अभियान में उपनिरीक्षक रीतू वर्मा, राजेश कुमार यादव, भूपेंद्र सिंह और कुमारी खुशबू समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
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इस दौरान पुलिसकर्मियों ने लोगों को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक किया। साथ ही निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करने और नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने की हिदायत दी।
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थानाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करके सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इससे वाहन चालक अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की जान भी बचा सकते हैं। अभियान में उपनिरीक्षक रीतू वर्मा, राजेश कुमार यादव, भूपेंद्र सिंह और कुमारी खुशबू समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
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