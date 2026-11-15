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Kaushambi News: कमरे में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव

Sun, 15 Nov 2026 02:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:08 AM IST
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Body of a married woman found hanging in a room
घटना के बाद जांच करती पुलिस। स्रोत: पुलिस
शनिवार देर शाम थाना क्षेत्र के कड़ा गांव में एक विवाहिता का शव कमरे के भीतर फंदे से लटका मिला। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद होने पर पति ने दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां पत्नी को फंदे पर लटका देख उसके होश उड़ गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हृदयविदारक घटना के बाद से परिवार में मातम छाया हुआ है।
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कड़ा गांव निवासी मोहित मिश्रा की 25 वर्षीय पत्नी रोशनी देवी शनिवार शाम घर के एक कमरे में थीं। इसी दौरान उन्होंने संदिग्ध परिस्थितियों में दुपट्टे का फंदा बनाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। काफी देर तक कमरे का दरवाजा न खुलने पर पति मोहित वहां पहुंचे।
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आवाज़ देने के बावजूद अंदर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद उन्होंने कमरे की दीवार का एक हिस्सा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। अंदर रोशनी का शव फंदे से लटका हुआ मिला। उन्होंने तुरंत शव को नीचे उतारा लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनकी मौत हो चुकी थी।
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घटना की जानकारी मिलते ही कड़ाधाम थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतका के मायके वालों को सूचनार्थ अवगत कराते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस घटना के बाद से पति मोहित और उनके तीन वर्षीय बेटे सार्थक का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे परिवार में शोक की लहर है।

थाना प्रभारी महेश सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला घरेलू कलह से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर गहराई से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा।
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