Kaushambi News: बिना नंबर प्लेट की कार से आए थे चार चोर, दूसरे जिलों के निवासी होने की आशंका

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पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज से संदिग्धों की गतिविधियों और उनके आने-जाने के रास्तों की अहम जानकारी मिली है। जांच में पता चला है कि चोर जिस चार पहिया वाहन से आए थे, उस पर नंबर प्लेट नहीं थी। फुटेज में अंदर से केवल एक व्यक्ति बैग के साथ बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके बाद सभी आरोपी एक साथ फरार हो गए।पुलिस को आशंका है कि गिरोह के सदस्य कौशाम्बी, प्रयागराज और प्रतापगढ़ के आसपास के इलाकों में छिपे हो सकते हैं। इसके लिए पुलिस टीमें उनके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं।सीओ सौरभ सामंत ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में चार संदिग्ध एक बिना नंबर प्लेट की चार पहिया गाड़ी से आते दिखाई दिए हैं। वारदात के बाद सभी उसी वाहन से फरार हुए। पुलिस टीम उनकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कौशाम्बी के अलावा प्रयागराज और प्रतापगढ़ समेत आसपास के अन्य जनपदों में भी उनकी तलाश जारी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।