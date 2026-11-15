Kaushambi News: बाइक की भिड़ंत में मजदूर की मौत, चाचा-भतीजा की हालत गंभीर

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कोरियो गांव निवासी दुजई पुत्र मूलचंद्र अजुहा स्थित एक धान मिल में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनकी पत्नी शालिनी देवी ने बताया कि शनिवार सुबह वह रोज की तरह बाइक से काम पर जा रहे थे। जब वह टांडा मोड़ के पास पहुंचे तभी सामने से आ रही एक बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई। दूसरी बाइक फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर घोष क्षेत्र स्थित आशीषपुर गांव निवासी भीम सिंह चला रहा था और उस पर उसका भतीजा जानू सिंह पुत्र श्यामलाल भी सवार था।भिड़ंत इतनी भीषण थी कि मूलचंद्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि भीम सिंह और जानू सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पाकर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिराथू पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज, मंझनपुर के लिए रेफर कर दिया।कोतवाली प्रभारी वीर प्रताप सिंह ने बताया कि मृतक की पत्नी की तहरीर पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं मूलचंद्र की अचानक हुई मौत से उनकी पत्नी शालिनी देवी तथा अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।अजुहा क्षेत्र से टांडा जाने वाले मार्ग पर सड़क के दोनों तरफ उगे खरपतवार और झाड़ियों के कारण हादसे की आशंका बनी रहती है। इस घुमावदार सड़क पर झाड़ियों के कारण सामने से आने वाले वाहन समय पर दिखाई नहीं देते। इससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं।