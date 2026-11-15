Kaushambi News: मुख्य सेविका के 30.95 लाख के देयकों पर बेटे का हक तय

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गीता देवी विकासखंड महुआ स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय में मुख्य सेविका थीं। एक जनवरी 2021 को गाजियाबाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सीय अवधि के वेतन, मेडिकल प्रतिपूर्ति और बैंक जमा समेत 30,95,899 रुपये के देयक बकाया थे।बेटे नितिन ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए सिविल जज (सीनियर डिवीजन) बांदा की अदालत में वाद दायर किया था। नितिन फतेहपुर की खागा तहसील के तेजनीपुर गांव के मूल निवासी हैं और वर्तमान में अलीगढ़ की आवास विकास कॉलोनी, सासनी गेट में रहते हैं।निचली अदालत ने 20 मार्च 2025 को आधी धनराशि बेटे और आधी पति अशोक कुमार सिंह को देने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ नितिन ने अपील की। सुनवाई में सामने आया कि कौशांबी की मंझनपुर तहसील के मिर्जापुर उर्फ खोजवापुर निवासी अशोक कुमार सिंह ने 25 जुलाई 2023 को कौशांबी न्यायालय में शपथपत्र देकर अपना उत्तराधिकार वाद वापस लेने और भविष्य में पत्नी की धनराशि पर दावा नहीं करने की बात कही थी।अपीलीय अदालत ने शपथपत्र और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पति को आधी धनराशि देने का आदेश निरस्त कर दिया। नोटिस और प्रकाशन के बावजूद पति अदालत में पक्ष रखने नहीं पहुंचे। उन्हें आधी धनराशि उपयोग के लिए मिलेगी, जबकि शेष आधी रकम राष्ट्रीयकृत बैंक में तीन साल की सावधि जमा में रखनी होगी। परिपक्वता के बाद ही उसका उपयोग किया जा सकेगा।