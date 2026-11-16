Kaushambi News: तालाब में दो बच्चे डूबे, बालिका की मौत, फुफेरा भाई गंभीर

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रामपुर धमावां गांव निवासी शिवम तिवारी की दो वर्षीय बेटी कनक रविवार दोपहर घर के बाहर अपनी बुआ के तीन वर्षीय बेटे विनायक के साथ खेल रही थी। इसी दौरान दोनों बच्चे घर के पास स्थित तालाब के किनारे तक पहुंच गए। अनुमान के मुताबिक खेलने के दौरान दोनों तालाब में अचानक गिर गए होंगे।कुछ देर बाद विनायक की मां शिवानी बच्चों को खोजते हुए वहां पहुंचीं तो तालाब में कनक को उतराते देखा। यह देखकर वह शोर मचाते हुए तालाब में कूद पड़ीं। वह आंखों के सामने पानी में डूब-उतरा रहे अपने बेटे विनायक को बाहर निकाल लाईं। तब तक वहां पहुंच अन्य लोग कनक को भी बाहर निकाल लाए।आनन-फानन में दोनों बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने कनक को मृत घोषित कर दिया। गंभीर हालत में पहुंचे विनायक का उपचार शुरू किया गया।फतेहपुर जिले के खखरेरू क्षेत्र के केवटमई गांव निवासी शिवानी की शादी शिवनरेश के साथ हुई है। रामपुर धमावां गांव में उसका मायका है। तीन दिन पहले वह अपने तीन वर्षीय बेटे विनायक के साथ पिता कुल्टा तिवारी के घर आई थीं। रविवार को विनायक अपने मामा शिवम तिवारी की बेटी कनक के साथ खेल रहा था। परिजनों ने आशंका जताई इसी दौरान दोनों अचानक तालाब में डूब गए।शिवम तिवारी खेती-किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। तीन साल पहले शादी के बाद उनके घर पहली संतान के रूप में बेटी कनक का जन्म हुआ था। इकलौती बेटी की मौत से परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। मां मानसी समेत परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर हाल खराब है। गांव में भी घटना के बाद से शोक का माहौल है।