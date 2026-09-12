हादसे का लाइव वीडियो: नशे में धुत होकर दौड़ाई बाइक, पुलिस चौकी के बाहर खड़ी कार में जा घुसा युवक; गंभीर घायल

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गंगेश्वर कॉलोनी निवासी अमन भारद्वाज (22) पुत्र सुनील भारद्वाज शनिवार रात बाइक पर सवार होकर बस स्टैंड की ओर से सोरों की तरफ जा रहा था। नशे में धुत युवक सोरों गेट तिराहा पर तेज रफ्तार बाइक पर कंट्रोल नहीं कर सका। वह सीधे पुलिस चौकी के बाहर खड़ी कार में जा घुसा। पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए सीएससी अशोक नगर भेजा, वहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।गनीमत रही कि बाइक सवार युवक हेलमेट पहना था, जिससे उसकी जान बच गई। पूरा हादसा चौकी के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उसकी फुटेज सामने आई तो हादसा देखकर हर कोई हैरान रह गया। बाइक की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि पलक झपकते ही वह कार में जा घुसी। वहीं, सोरों की ओर से आ रहा दूसरा बाइक सवार उसकी चपेट में आने से बाल-बाल बच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।