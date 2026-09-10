कानपुर: तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से महिला की मौत, पुलिस की देरी से पोस्टमार्टम टला

मौत के बाद पुलिस का इंतजार

अस्पताल में उपचार के दौरान सुबह करीब 11 बजे डॉक्टरों ने शिवानी को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन की ओर से घटना की सूचना थाना पुलिस को दिए जाने की बात कही गई है। परिजनों का आरोप है कि सूचना मिलने के बाद भी पुलिस मौके पर समय से नहीं पहुंची। बताया गया कि पुलिस करीब शाम चार बजे अस्पताल पहुंची और इसके बाद पंचनामा की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस के पहुंचने तक पोस्टमार्टम का निर्धारित समय निकल चुका था।