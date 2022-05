{"_id":"6271ec65033456336d5edbd7","slug":"two-people-died-in-harsh-firing-during-the-procession-in-chitrakoot","type":"story","status":"publish","title_hn":"15 मिनट तक ताबड़तोड़ फायरिंग: चित्रकूट में हर्ष फायरिंग के दौरान चार लोगों को लगी गोली, दो की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चित्रकूट Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Wed, 04 May 2022 08:31 AM IST