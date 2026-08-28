Chitrakoot News: कच्ची छत गिरने से दबी महिला की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Fri, 28 Aug 2026 11:03 PM IST
विज्ञापन
चित्रकूट। बहिलपुरवा थाना के रूखमा खुर्द के गौतमपुर में बारिश से एक कच्चा घर गिर गया। जिसके नीचे दबने से एक महिला घायल हो गई। जिला अस्पताल में महिला की मौत हो गई।
गौतमपुर निवासी आशीष कुमार पांडेय ने बताया कि दोपहर को उसकी पत्नी करुणा देवी (35) दोपहर को कच्चे घर में रखा ईंधन लेने अंदर गई थीं। तभी बारिश की वजह से कच्ची छत गिर गई और उसकी पत्नी दब गई।
छत गिरने की आवाज सुनकर परिजन दौड़ कर पहुंचे और मलबा हटाना शुरू किया। करीब आधा घंटा में मलबा हटाकर पत्नी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। जहां पहुंचने के कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन
उसके एक बेटा हार्दिक है। थाना प्रभारी विवेक कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों ने कच्चे घर की छत गिरने से दबकर मौत की जानकारी दी है।
विज्ञापन
गौतमपुर निवासी आशीष कुमार पांडेय ने बताया कि दोपहर को उसकी पत्नी करुणा देवी (35) दोपहर को कच्चे घर में रखा ईंधन लेने अंदर गई थीं। तभी बारिश की वजह से कच्ची छत गिर गई और उसकी पत्नी दब गई।
विज्ञापन
छत गिरने की आवाज सुनकर परिजन दौड़ कर पहुंचे और मलबा हटाना शुरू किया। करीब आधा घंटा में मलबा हटाकर पत्नी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। जहां पहुंचने के कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन
उसके एक बेटा हार्दिक है। थाना प्रभारी विवेक कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों ने कच्चे घर की छत गिरने से दबकर मौत की जानकारी दी है।