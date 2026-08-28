Chitrakoot News: कच्ची छत गिरने से दबी महिला की मौत

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गौतमपुर निवासी आशीष कुमार पांडेय ने बताया कि दोपहर को उसकी पत्नी करुणा देवी (35) दोपहर को कच्चे घर में रखा ईंधन लेने अंदर गई थीं। तभी बारिश की वजह से कच्ची छत गिर गई और उसकी पत्नी दब गई।छत गिरने की आवाज सुनकर परिजन दौड़ कर पहुंचे और मलबा हटाना शुरू किया। करीब आधा घंटा में मलबा हटाकर पत्नी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। जहां पहुंचने के कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई।उसके एक बेटा हार्दिक है। थाना प्रभारी विवेक कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों ने कच्चे घर की छत गिरने से दबकर मौत की जानकारी दी है।