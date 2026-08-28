Chitrakoot News: वाहन ने मासूम को कुचला, मौत

मध्य प्रदेश के सतना जिले के नयागांव थाना क्षेत्र के छीर पुरवा निवासी संगीता देवी रक्षाबंधन पर्व पर अपनी बेटी प्रीति उर्फ पायल (7) के साथ मायके सदर कोतवाली के ब्यूर गांव आई थीं। ऑटो से उतरकर सड़क पार करते समय तेज रफ्तार वाहन ने पायल को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाल अभय राज सिंह ने बताया कि वाहन की टक्कर से बच्ची की मौत हुई है। अज्ञात वाहन के बारे में पता लगाया जा रहा है।