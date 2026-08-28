Chitrakoot News: सड़क पर उतरे दुकानदार तो खत्म कराया जलभराव
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Fri, 28 Aug 2026 11:20 PM IST
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चित्रकूट। नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम कर्वी के वार्ड आठ शंकरगंज में कर्वी-राजापुर मार्ग के किनारे नाला चोक हो जाने से जलभराव हो गया।
इससे नाराज स्थानीय दुकानदारों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी/अधिशासी अधिकारी अजय कुमार यादव मौके पर पहुंचे और जेसीबी लगाकर नाला साफ कराकर जलभराव की समस्या का समाधान कराया। इसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए।
एसडीएम ने सड़क के दोनों किनारे अतिक्रमण हटवाने का अभियान भी चलाया। उन्होंने कहा कि दुकानदार सड़क की ओर सामान फैलाने से आए दिन दुर्घटनाएं और जाम की समस्या होती है। सभी दुकानदार अपना सामान दुकान के अंदर रखें, ताकि आवागमन बाधित न हो और हादसे न हों।
अतिक्रमण हटाने के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर सत्येंद्र कुमार सिंह, नगर पालिका के सफाई निरीक्षक कमलाकांत शुक्ला, शारदा प्रसाद तिवारी सहित नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद रहे।
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इससे नाराज स्थानीय दुकानदारों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी/अधिशासी अधिकारी अजय कुमार यादव मौके पर पहुंचे और जेसीबी लगाकर नाला साफ कराकर जलभराव की समस्या का समाधान कराया। इसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए।
एसडीएम ने सड़क के दोनों किनारे अतिक्रमण हटवाने का अभियान भी चलाया। उन्होंने कहा कि दुकानदार सड़क की ओर सामान फैलाने से आए दिन दुर्घटनाएं और जाम की समस्या होती है। सभी दुकानदार अपना सामान दुकान के अंदर रखें, ताकि आवागमन बाधित न हो और हादसे न हों।
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अतिक्रमण हटाने के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर सत्येंद्र कुमार सिंह, नगर पालिका के सफाई निरीक्षक कमलाकांत शुक्ला, शारदा प्रसाद तिवारी सहित नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद रहे।
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