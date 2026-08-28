Chitrakoot News: फ्री बस सेवा में भीड़ बढ़ी, व्यवस्थाएं छोटी

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बेड़ी पुलिया स्थित रोडवेज बस स्टॉप की हालत सबसे खराब रही। प्रवेश द्वार से लेकर निकास द्वार तक जलभराव रहा। यात्रियों को बस पकड़ने के लिए घुटने भर पानी से होकर गुजरना पड़ा। वहीं शहर के अस्थायी बस स्टॉप पर बारिश से बचने के लिए न तो शेड की व्यवस्था थी और न ही बैठने की। बारिश के बीच महिलाएं बच्चों को गोद में लेकर घंटों बस का इंतजार करती रहीं।फतेहपुर, कौशांबी, प्रयागराज, बांदा, महोबा, हमीरपुर समेत सभी रूटों की बसें डिपो से ही खचाखच भरकर आ रही थीं। बस स्टॉप पर पहुंचते ही बसों में चढ़ने के लिए धक्का-मुक्की होने लगी। कई महिलाएं भीड़ के कारण बस में चढ़ ही नहीं सकीं और अगली बस के इंतजार में घंटों खड़ी रहीं।वहीं, चित्रकूटधाम कर्वी रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की खूब भीड़ रही। सुबह से ही बड़ी संख्या में यात्री स्टेशन पहुंचने लगे। भीड़ को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आरपीएफ के जवानों को अलग-अलग स्थानों पर तैनात किया गया। जीआरपी के भी जवान मुस्तैद रहे।सात अनुबंधित बसों से 2700 यात्रियों ने किया मुफ्त सफरचित्रकूट डिपो से सात अनुबंधित बसें बांदा, प्रयागराज, महोबा और हमीरपुर रूट पर संचालित की जा रही हैं। बृहस्पतिवार से शुरू हुई मुफ्त बस सेवा के तहत करीब 2700 यात्रियों ने यात्रा की। भीड़ को देखते हुए परिवहन विभाग की ओर से दूसरे डिपो की बसों को भी संबद्ध कर चलाने की कवायद की गई।बोली महिलाएं-व्यवस्थाएं कम पड़ गईंप्रयागराज जाना था, एक घंटे से अधिक समय से बस स्टॉप पर खड़ी रही, लेकिन कोई भी बस ऐसी नहीं आई। मुफ्त यात्रा की सुविधा अच्छी है लेकिन व्यवस्थाएं कम पड़ गईं।सुषमा देवी, तरौहाशहर की कामनी सिंह ने बताया कि बसें पहले से ही भरी हुई आ रही हैं। इनमें पैर रखने तक की जगह नहीं है। सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन अस्थाई बस स्टॉप पर छाया की कोई व्यवस्था नहीं है।बोले जिम्मेदाररोडवेज बस स्टॉप में जलभराव को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता से सड़क किनारे नाला निर्माण के लिए कहा गया है। नाला क्षतिग्रस्त होने के कारण बस स्टॉप के अंदर पानी भर रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए दूसरे डिपो की बसों को भी संबद्ध कर मंगवाया जा रहा है। -प्रेमलाल, इंचार्ज बस स्टॉप।