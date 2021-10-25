Kanpur News: दो बाइकों की टक्कर में छह श्रद्धालु घायल

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तालग्राम (कन्नौज)। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे अंडर पास छिबरामऊ पर शनिवार को दो बाइकों टकरा गई। हादसे में मां जाहरा देवी के दर्शन कर वापस लौट रहे छह श्रद्धालु घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भेजा। बाइक चालक हेलमेट नहीं लगाए थे। जनपद कानपुर देहात के थाना शिवली अंतर्गत गांव सिवली निवासी पुष्प कुमार (18) बाइक से साथी मोहन (18), अंकित (25) और दूसरी बाइक पर बृजेश (16) कानपुर देहात के ही थाना रनिया निवासी कृष्णा (19), विकरू निवासी आसियान (24) भी थे। सुबह आठ बजे मां के दर्शन कर घर लौट रहे थे। छिबरामऊ अंडरपास के पास पहुंचते ही विपरीत दिशा से आ रही कार से बचाने के प्रयास में दोनों बाइकें आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार उछल कर सड़क पर जा गिरे और घायल हो गए। सूचना पर डायल 112 पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी भेजा। डाक्टरों ने प्राथमिक इलाज कर घर भेज दिया। (संवाद)