कानपुर: अज्ञात वाहन ने दंपती को कुचला, पत्नी की मौके पर मौत, पति ने हैलट में तोड़ा दम, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर में तेज बारिश में अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल संतोष कुमार शुक्ला (48) की जिंदगी हादसे से कम और उसके बाद मदद के इंतजार में ज्यादा जूझती रही। गोविंद नगर के उद्योग कुंज साइट-5 के पास शुक्रवार रात साइकिल सवार दंपती को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। पत्नी नीलम शुक्ला (45) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि संतोष गंभीर हालत में सड़क पर पड़े तड़पते रहे।

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बेटों का आरोप है कि सूचना के बावजूद एंबुलेंस एक घंटे से ज्यादा देर में पहुंची। इस दौरान तेज बारिश में घायल पिता सड़क पर जिंदगी के लिए जूझते रहे। करीब 11:50 बजे एंबुलेंस पहुंची और उन्हें हैलट ले जाया गया, लेकिन वहां भी तत्काल उपचार नहीं मिलने का आरोप है। कुछ ही देर में संतोष ने दम तोड़ दिया।