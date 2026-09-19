कानपुर: बॉलर्स लीग में फुटबॉल का क्रेज, तीन मुकाबलों के बाद बारिश का  ब्रेक, मौसम के मिजाज पर टिके आगे के मैच

कानपुर बॉलर्स लीग की ओर से ग्रीन पार्क स्टेडियम में दो दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में शहर की 12 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। पहले दिन खिलाड़ियों ने मैदान पर शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए फुटबॉल प्रेमियों का उत्साह बढ़ाया।

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प्रतियोगिता के पहले दिन तीन मुकाबले खेले गए। खिलाड़ियों ने तेज पासिंग, बेहतर तालमेल और आक्रामक खेल के जरिए अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने का प्रयास किया। मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों में जीत के लिए जोरदार संघर्ष देखने को मिला।