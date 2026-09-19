कानपुर: बॉलर्स लीग में फुटबॉल का क्रेज, तीन मुकाबलों के बाद बारिश का ब्रेक, मौसम के मिजाज पर टिके आगे के मैच
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 19 Sep 2026 02:17 PM IST
सार
Kanpur News: ग्रीन पार्क स्टेडियम में कानपुर बॉलर्स लीग द्वारा आयोजित दो दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता के पहले दिन खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन तेज बारिश और जलभराव के कारण मुकाबलों को बीच में ही रोकना पड़ा।
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विस्तार
कानपुर बॉलर्स लीग की ओर से ग्रीन पार्क स्टेडियम में दो दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में शहर की 12 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। पहले दिन खिलाड़ियों ने मैदान पर शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए फुटबॉल प्रेमियों का उत्साह बढ़ाया।
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प्रतियोगिता के पहले दिन तीन मुकाबले खेले गए। खिलाड़ियों ने तेज पासिंग, बेहतर तालमेल और आक्रामक खेल के जरिए अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने का प्रयास किया। मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों में जीत के लिए जोरदार संघर्ष देखने को मिला।
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मौसम की स्थिति पर निर्भर करेंगे अन्य मुकाबले
हालांकि, दिन के आगे बढ़ने के साथ मौसम ने खेल का मजा किरकिरा कर दिया। तेज बारिश शुरू होने के कारण मैदान पर पानी भर गया, जिससे मुकाबलों को रोकना पड़ा। आयोजकों के अनुसार मौसम और मैदान की स्थिति को देखते हुए आगे के मुकाबलों का कार्यक्रम तय किया जाएगा। दो दिवसीय प्रतियोगिता में शामिल अन्य टीमों के मुकाबले अब मौसम की स्थिति पर निर्भर करेंगे।