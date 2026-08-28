कानपुर: तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाले में गिरी, सवारों को आईं मामूली चोटें, लोग बोले- नशे में धुत थे
Kanpur News: हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत केडीए कॉलोनी में दुर्गा चौराहा के पास गुरुवार को एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सीधे नाले में जा घुसी। राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए घायल कार सवारों को बाहर निकाला। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार कार सवार नशे में धुत बताए जा रहे हैं।
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कानपुर में हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत केडीए कॉलोनी स्थित दुर्गा चौराहा के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सीधे सड़क किनारे बने नाले में जा घुसी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वाहन नियंत्रण से बाहर होकर सीधे नाले के अंदर जा घुसा।
गनीमत यह रही कि इस भीषण हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। कार में सवार लोगों को मामूली चोटें आईं। घटना के तुरंत बाद आसपास के स्थानीय लोग मौके पर दौड़े और रेस्क्यू करते हुए कार सवारों को किसी तरह वाहन से बाहर निकाला।
नशे में धुत थे कार सवार
मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि कार में सवार लोग कथित तौर पर नशे की हालत में थे और रफ्तार भी तेज थी। इसके कारण वाहन पर से उनका नियंत्रण छूट गया और यह हादसा हुआ। पुलिस को सूचना दे दी गई। मामले की जांच की जा रही है।