कानपुर: तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाले में गिरी, सवारों को आईं मामूली चोटें, लोग बोले- नशे में धुत थे

कानपुर में हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत केडीए कॉलोनी स्थित दुर्गा चौराहा के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सीधे सड़क किनारे बने नाले में जा घुसी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वाहन नियंत्रण से बाहर होकर सीधे नाले के अंदर जा घुसा।

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गनीमत यह रही कि इस भीषण हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। कार में सवार लोगों को मामूली चोटें आईं। घटना के तुरंत बाद आसपास के स्थानीय लोग मौके पर दौड़े और रेस्क्यू करते हुए कार सवारों को किसी तरह वाहन से बाहर निकाला।