कानपुर: थम नहीं रहा जमीन धंसने का सिलसिला, नौगंवा गौतम में बना 15 फीट गहरा गड्ढा, प्रशासन से सुरक्षा की मांग
Kanpur News: महाराजपुर थाना क्षेत्र के पुरवामीर गांव में यशी (18) की मौत के गम और दहशत के बीच अब नौगंवा गौतम गांव से जमीन धंसने की एक और घटना सामने आई है। इसके अलावा सिकटिया गांव में भी भू-धंसान से गड्ढा बन चुका है।
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कानपुर में महाराजपुर थाना क्षेत्र में जमीन धंसने और भूस्खलन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुरवामीर गांव में यशी (18) की दर्दनाक मौत के बाद से ही पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। अब ताजा मामला नौगवां गौतम से आया है, जहां अचानक जमीन धंसने से ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई है।
नौगवां गौतम में शंभू पासवान के घर के ठीक सामने बीती रात अचानक करीब पांच फीट चौड़ी और 15 फीट गहरी जमीन धंस गई। गनीमत रही कि हादसे के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए गड्ढे के आसपास लोगों का आना-जाना बंद करा दिया है।
बारिश ने मुसीबत को और बढ़ा दिया है
लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक बैरिकेडिंग नहीं की गई है, जिससे खतरा लगातार बना हुआ है। वहीं, सिकटिया गांव में भी बदलू पासवान और धनराज के घर के बीच करीब छह से सात फीट गहरा गड्ढा बन गया था। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से ग्रामीणों में भय व्याप्त है। लगातार दो दिनों से हो रही रुक-रुक कर बारिश ने मुसीबत को और बढ़ा दिया है।
लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए
जमीन के नीचे पानी भरने से भू-धंसान की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र का भूगर्भीय सर्वे कराकर प्रभावित इलाकों में बैरिकेडिंग की जाए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए, ताकि पुरवामीर जैसी किसी और अनहोनी को टाला जा सके।