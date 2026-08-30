कानपुर: थम नहीं रहा जमीन धंसने का सिलसिला, नौगंवा गौतम में बना 15 फीट गहरा गड्ढा, प्रशासन से सुरक्षा की मांग

कानपुर में महाराजपुर थाना क्षेत्र में जमीन धंसने और भूस्खलन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुरवामीर गांव में यशी (18) की दर्दनाक मौत के बाद से ही पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। अब ताजा मामला नौगवां गौतम से आया है, जहां अचानक जमीन धंसने से ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई है।

विज्ञापन



नौगवां गौतम में शंभू पासवान के घर के ठीक सामने बीती रात अचानक करीब पांच फीट चौड़ी और 15 फीट गहरी जमीन धंस गई। गनीमत रही कि हादसे के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए गड्ढे के आसपास लोगों का आना-जाना बंद करा दिया है।