चित्रकूट: ‘रात का अंधेरा और तेज बहाव’, एसडीआरएफ-होमगार्ड का रेस्क्यू, 15 घंटे में 180 लोगों को सुरक्षित निकाला

चित्रकूट जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने रविवार को 15 घंटे तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर करीब 180 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। टीम ने मझगवां से लेकर चित्रकूट तक कई जगहों पर जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू किया।

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टीम सुबह आठ बजे रवाना हुई थी। मझगवां थाना क्षेत्र में थाने से 500 मीटर पीछे तेज बहाव के कारण एक किमी के दायरे में 8-10 घरों के लोग फंस गए थे। कंट्रोल रूम सतना और जिला सेनानी के निर्देश पर सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक चले ऑपरेशन में 20 लोगों और पानी में बंधे दो मवेशियों को बचाया गया।