कानपुर: मां-बाप के आंसुओं पर भारी पड़ा प्यार, गिड़गिड़ाते परिजनों को ठुकराया, प्रेमी संग गई युवती, पढ़ें मामला

कानपुर के भीतरगांव कस्बे में प्रेम में अंधी एक बालिग युवती की जिद के आगे माता-पिता के आंसू और दुलार पस्त हो गए। पुलिस चौकी परिसर में जहां मां-बाप बिलख-बिलख कर गुहार लगाते रहे। वहीं, तीन भाइयों की इकलौती बहन अपने प्रेमी का हाथ थामकर निकल गई।

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घटना भीतरगांव इलाके के एक गांव की है। युवती करीब बीते बुधवार शाम अचानक लापता हो गई थी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश में जुटी थी। शनिवार शाम युवती स्वयं भीतरगांव पुलिस चौकी पहुंची और अपना परिचय दिया।