कानपुर: मुरे कंपनी पुल पर सड़क हादसाख, रेलिंग तोड़ नीचे गिरी कार, दो युवक गंभीर रूप से घायल, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर में कैंट थानाक्षेत्र के मुरे कंपनी पुल पर रविवार तड़के एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़कर करीब 20 फीट नीचे जा गिरी। हादसे में कार में बैठे दो युवक घायल हो गए। पुलिस ने क्षतिग्रस्त को कार को हटवा दिया है।

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कार्यवाहक थाना प्रभारी सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि नरोना चौराहे से पंडित होटल की ओर आ रही कार अनियंत्रित होकर कैंटोनमेंट की सड़क पर नीचे आ गिरी। जिसमें रेलबाजार थानाक्षेत्र निवासी 25 वर्षीय अमित और 27 वर्षीय अविनाश थे। घटना में अमित को अधिक चोट आई है। परिजनों ने एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उनका इलाज चल रहा है।