कानपुर सड़क हादसा: एनआरआई सिटी के पास डंपर से टकराया ई-रिक्शा, चालक की हालत नाजुक, पत्नी-बच्चा भी घायल

कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात गंगाबैराज से मंधना-बिठूर चौराहे जाने वाले हाईवे पर बनियापुरवा स्थित एनआरआई सिटी के पास सड़क किनारे खड़े डंपर से ई-रिक्शा टकरा गया। हादसे में चालक नीरज कुमार (45) गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसकी पत्नी ममता और पांच वर्षीय बच्चा भी घायल हो गए। नीरज की हालत नाजुक बताई जा रही है।

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नीरज पत्नी ममता और बच्चे के साथ कंपनी बाग स्थित मायके से दुर्गापुर गांव स्थित अपने घर जा रहा था। एनआरआई सिटी कट से करीब 100 मीटर आगे पहुंचते ही ई-रिक्शा सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।