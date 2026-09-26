हरदोई में 214 मिमी बारिश का कहर: 36 घंटे से थमा जनजीवन, खेतों में बिछी धान की फसल, बिजली व्यवस्था भी ध्वस्त

हरदोई जिले में लगातार 36 घंटे से हो रही बरसात ने जनजीवन ठप कर दिया है। शनिवार को भी बारिश जारी है। मौसम वेधशाला के प्रेक्षक मुताबिक, शनिवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटे में 214 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से शहर से नगरों और बाढ़ प्रभावित गांवों में रास्तों पर पानी भर गया है।

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जलभराव से लोगों को आवागमन लोगों को परेशानी हुई। बारिश के साथ तेज हवा चलने से धान की फसलें खेतों में बिछ गई हैं। इससे पैदावार प्रभावित होने की आशंका है। वहीं पेड़ों और उनकी डालों के बिजली लाइनों पर गिरने से बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। बारिश के कारण बाजारों में भी सन्नाटा है।