फर्रुखाबाद: कोटेदार चुनाव की रंजिश में मारपीट, छत से बंदूक से हवाई फायरिंग का आरोप

पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी सीवेन्द्र सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बुधवार रात करीब 10 बजे रिंकू उर्फ उपेंद्र यादव, चंद्रपाल, राजीव और रामरहीश उसके घर के सामने शराब के नशे में गालीगलौज कर रहे थे। सीवेन्द्र के मुताबिक, विरोध करने पर चारों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

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