फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Election Rivalry Sparks Assault, Aerial Firing in Farrukhabad Village

फर्रुखाबाद: कोटेदार चुनाव की रंजिश में मारपीट, छत से बंदूक से हवाई फायरिंग का आरोप

Thu, 10 Sep 2026 11:19 AM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,फर्रुखाबाद Published by: प्रसून शुक्ला Updated Thu, 10 Sep 2026 11:19 AM IST
सार

Farrukhabad News: कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के जयसिंहपुर गांव में कोटेदार के चुनाव की रंजिश को लेकर मारपीट और हवाई फायरिंग का मामला सामने आया है। युवक ने चार लोगों पर घर के सामने गालीगलौज करने, विरोध करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

विज्ञापन
Election Rivalry Sparks Assault, Aerial Firing in Farrukhabad Village
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी सीवेन्द्र सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बुधवार रात करीब 10 बजे रिंकू उर्फ उपेंद्र यादव, चंद्रपाल, राजीव और रामरहीश उसके घर के सामने शराब के नशे में गालीगलौज कर रहे थे। सीवेन्द्र के मुताबिक, विरोध करने पर चारों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

विज्ञापन

आरोप है कि मारपीट के बाद चारों अपने घर चले गए। इसके कुछ देर बाद उपेंद्र यादव ने अपने घर की छत पर पहुंचकर बंदूक से हवाई फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर गांव में हलचल मच गई। पीड़ित ने घटना की सूचना डायल 112 पुलिस को दी।

विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद सीवेन्द्र कायमगंज कोतवाली पहुंचा और चारों आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, मामले में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। फायरिंग में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed