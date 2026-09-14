Kanpur News: पटरी चटकने से सवा घंटे बाधित रहा दिल्ली-हावड़ा रेल रूट

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सुबह करीब 10:45 बजे खम्हैला गांव के सामने खंभा संख्या 1077/20 व 22 के बीच डाउन लाइन की पटरी चटकने की जानकारी मिली। गश्त के दौरान की-मैन संतोष कुमार को पटरी चटकी नजर आई। उन्होंने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत अपने उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना दी। अलर्ट जारी होते ही रूट से गुजर रहे टीटीएम (ट्रैक टैंपिंग मशीन) को रोका गया और तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और पटरी पर क्लैंप बांधने का काम किया गया।पटरी चटकने के कारण झींझक रेलवे स्टेशन की डाउन लूप लाइन पर टूंडला-कानपुर मेमू करीब 20 मिनट तक खड़ी रही। इसके अलावा जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस को भी मुख्य लाइन पर रोकना पड़ा। भीषण गर्मी में अचानक ट्रेनें रुकने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे की टीम ने चटकी पटरी पर क्लैंप बांधकर अस्थायी मरम्मत की और 12 बजे के करीब यातायात सुचारू कराया। रेलवे के यातायात निरीक्षक फफूंद आलोक द्विवेदी ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम ने पहुंच कर मरम्मत का काम किया और यातायात को बहाल कर दिया गया।....................बयान-की-मैन संतोष को गश्त के दौरान पटरी चटके होने की जानकारी मिली थी। उन्होंने अपने अधिकारियों को स्थिति की जानकारी दी। जिस पर पीछे से आने वाली ट्रेनों को रोककर पटरी पर क्लैंप लगाने का काम पूरा किया। इसके बाद ट्रेनों को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। रेल प्रशासन के लिए यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता पर है। - अमित कुमार सिंह, जनसंपर्क अधिकारी, प्रयागराज मंडल