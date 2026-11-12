उमरिया: एआई वीडियो वायरल करने की धमकी से सहमा बैगा परिवार, बम से उड़ाने की चेतावनी का आरोप
उमरिया के बिरसिंहपुर पाली में बुजुर्ग बैगा महिला सखिया बाई ने छोटू उर्फ अंकित पटेल पर नातिनों को परेशान करने और AI से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। परिवार ने घर में बम फेंकने की धमकी मिलने की शिकायत कर पुलिस से सुरक्षा मांगी है।
विस्तार
बिरसिंहपुर पाली में एक बुजुर्ग बैगा महिला और उसके परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। परिवार का आरोप है कि वार्ड क्रमांक दो में रहने वाला छोटू उर्फ अंकित पटेल उनकी नातिनों को लगातार परेशान कर रहा है। इतना ही नहीं, AI तकनीक के जरिए नातिनों के वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने और घर में बम पटकने की चेतावनी देने का भी आरोप लगाया गया है। इन कथित धमकियों के बाद पूरा परिवार दहशत में है। बुजुर्ग महिला को अब अपनी नातिनों की सुरक्षा और सम्मान की चिंता सताने लगी है।
पीड़ित सखिया बाई बैगा का कहना है कि परिवार पहले से ही परेशानियों के बीच जीवन गुजार रहा है, लेकिन अब नातिनों को लेकर मिल रही कथित धमकियों ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है। परिवार के मुताबिक, आरोपी द्वारा AI के माध्यम से वीडियो बनाने और उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही घर में बम फेंकने जैसी धमकी मिलने का आरोप भी लगाया गया है। ऐसी परिस्थितियों में परिवार के सदस्य भय के माहौल में रहने को मजबूर हैं।
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थानों में शिकायत के बाद भी कार्रवाई का इंतजार
पीड़ित परिवार का कहना है कि मामले को लेकर सबसे पहले बिरसिंहपुर पाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। हालांकि, परिवार ने आरोप लगाया है कि शिकायत के बावजूद अब तक ऐसी कोई प्रभावी कार्रवाई सामने नहीं आई, जिससे उन्हें सुरक्षा का भरोसा मिल सके। इसके बाद सखिया बाई बैगा ने अजाक थाने पहुंचकर भी आवेदन दिया और आरोपी के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की है।
नातिनों की सुरक्षा बनी बुजुर्ग महिला की सबसे बड़ी चिंता
एक बुजुर्ग महिला के लिए अपनी नातिनों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। सखिया बाई का दर्द इस बात से समझा जा सकता है कि उन्हें अब अपने ही घर में परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। AI तकनीक के दुरुपयोग और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की कथित धमकी ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है। वहीं, घर में बम पटकने की धमकी का आरोप परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है।
पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग
पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कराने, धमकियों की सत्यता की पड़ताल करने और आरोप सही पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की अपील भी की गई है।