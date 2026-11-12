उमरिया: एआई वीडियो वायरल करने की धमकी से सहमा बैगा परिवार, बम से उड़ाने की चेतावनी का आरोप

बिरसिंहपुर पाली में एक बुजुर्ग बैगा महिला और उसके परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। परिवार का आरोप है कि वार्ड क्रमांक दो में रहने वाला छोटू उर्फ अंकित पटेल उनकी नातिनों को लगातार परेशान कर रहा है। इतना ही नहीं, AI तकनीक के जरिए नातिनों के वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने और घर में बम पटकने की चेतावनी देने का भी आरोप लगाया गया है। इन कथित धमकियों के बाद पूरा परिवार दहशत में है। बुजुर्ग महिला को अब अपनी नातिनों की सुरक्षा और सम्मान की चिंता सताने लगी है।

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