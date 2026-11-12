शहडोल: डॉक्टर की शिकायत पर थप्पड़ कांड में दो अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर, सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश

शहडोल जिला अस्पताल में ड्यूटी के दौरान डॉक्टर को थप्पड़ मारने और चिकित्सकों से मारपीट के मामले में आखिरकार कोतवाली पुलिस ने दो अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। सिविल सर्जन डॉ. शिल्पी सराफ की ओर से दी गई लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने, चिकित्सकों से मारपीट, धमकी देने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस अब अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।

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