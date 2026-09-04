यूपी: दिल्ली से बुंदेलखंड तक नशे का नेटवर्क; रैपर बदलकर होती थी कोडीन सिरप की तस्करी, चार गिरफ्तार

रैपर बदलकर नशे के कारोबारियों तक पहुंचाते थे

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि नई दिल्ली से लाई गई कोडीनयुक्त सिरप की खेप को अतर्रा, बांदा, चित्रकूट और मध्य प्रदेश के आसपास के जिलों में नशे के कारोबारियों तक पहुंचाया जाता था। मेडिकल स्टोर में बिक्री के बजाय सिरप को नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके लिए रैपर बदलने के साथ ही कूटरचित दस्तावेज तैयार किए जाते थे, ताकि परिवहन और सप्लाई संदिग्ध न लगे।