हैवान बेटा: ‘जिस आंचल में पला…उसकी छीनीं सांसें’, मां का गला घोंटकर मारा, लूट की झूठी कहानी बेनकाब, पढ़ें मामला

कानपुर के केशवपुरम में उमा (58) की हत्या किसी बदमाश ने नहीं की है। पुलिस की शक की सुई बड़े बेटे अमरीश पर ही टिकी हुई है। उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, लेकिन अब तक गहने व नकदी बरामद नहीं हुए हैं। सूत्रों के अनुसार, अमरीश ने पुलिस को बताया है कि पत्नी नेहा से बात करने का मां विरोध करती थी।

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इसी को लेकर उसका मां से विवाद हुआ। आवेश में उसने मां का गला दबाकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। पुलिस को मंगलवार रात बुक स्टाल संचालक शिवमंगल की पत्नी उमा की हत्या कर 25 लाख के जेवर लूटने की सूचना मिली थी। शिवमंगल और अमरीश के पास सूचना शाम सात बजे आई थी।