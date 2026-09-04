कानपुर: अचानक भरभराकर गिरा कच्चा मकान, मलबे में दबकर वृद्धा और बेटा गंभीर घायल, सीएचसी से हैलट अस्पताल रेफर

कानपुर के घाटमपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते बरनाव गांव में एक कच्चा मकान बुधवार आधी रात में भरभरा कर गिर पड़ा। इसमें मां बेटा दब गए, जिन्हें ग्रामीणों और परिजनों ने बाहर निकाला और पतारा सीएचसी पहुंचाया। बरनाव निवासी राम प्रताप कुशवाहा (60) और उनकी माता सपना (90) के साथ कच्चे मकान में सो रहे थे।

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तभी आधी रात में बारिश के चलते कच्ची छत दोनों के ऊपर ही गिर गई। आवाज सुन कर परिजनों और ग्रामीणों ने करीब दोनों बाहर निकाला और सीएचसी पहुंचाया। यहां अस्पताल से दोनों को हैलट रेफर कर दिया गया। छोटे भाई राम औतार ने बताया कि घर में रखा गृहस्थी का हजारों का सामान उसी में दब गया।