कानपुर: रिंद नदी का जलस्तर बढ़ा, बरनाव गांव में घरों तक पहुंचा पानी, 50 बीघे तिली की फसल जलमग्न, सहमे ग्रामीण

कानपुर के घाटमपुर में लगातार बारिश से क्षेत्र से निकली रिन्द नदी का भी जलस्तर बढ़ने लगा है। गुरुवार को तटवर्ती गांव बरनाव में घरों तक नदी का पानी पहुंच गया है। वहीं, किसानों की करीब पचास बीघे तिली की फसल भी जलमग्न हो गई है। गांव तक नदी का पानी पहुंचने से ग्रामीणों की धड़कने बढ़ गई हैं। गांव किनारे रहने वालों के घरों तक पानी पहुंच गया है।

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उन्होंने बताया कि बुधवार तक पानी जरा भी नहीं था। गुरुवार को पानी घरों के पास तक पहुंच गया है। विनेश ने बताया कि घरों में छोटे बच्चे व जानवर हैं। नदी के पानी से घर चारों तरफ से घिर गया है। आने जाने के लिए पानी से हो कर ही जाना पड़ रहा है। वहीं, गांव के किसानों की करीब पचास बीघे तिली की फसल में भी पानी भर गया है। इससे किसानों को फसल बर्बाद होती दिख रही है।