Kanpur News: ग्रीनपार्क में पहली बार होंगे बेबी गेम्स
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:56 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:56 AM IST
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कानपुर। छोटी उम्र में बच्चों को खेलों से जोड़ने और उनकी प्रतिभा को मंच देने के उद्देश्य से ग्रीनपार्क स्टेडियम में पहली बार बेबी गेम्स-2026 का आयोजन किया जाएगा। पांच से नौ अक्तूबर तक होने वाले इस आयोजन में तीन से आठ वर्ष आयु वर्ग के बालक और बालिकाएं 26 अलग-अलग खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।
कानपुर ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव रजत आदित्य दीक्षित ने बताया कि बेबी गेम्स में भाग लेने के लिए कानपुर के अलावा अन्य शहरों के बच्चे भी पंजीकरण करा सकेंगे। प्रतियोगिता को तीन आयु वर्गों में आयोजित किया जाएगा। आयोजन में किसी भी बच्चे के लिए स्थान संबंधी बाध्यता नहीं रखी गई है। ओलंपिक एसोसिएशन और कर्णधार क्लब के संयुक्त आयोजन में होने वाले बेबी गेम्स का उद्देश्य बच्चों में कम उम्र से ही खेलों के प्रति रुचि विकसित करना है।
आयोजकों का दावा है कि इस तरह का आधिकारिक आयोजन भारत में पहली बार ओलंपिक एसोसिएशन के माध्यम से किया जा रहा है। बेबी गेम्स में कुल 26 खेलों को शामिल किया गया है। जल्दी सारे खेलों की सूची जारी की जाएगी। प्रतियोगिता में बालक और बालिकाओं दोनों को हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। आयोजन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो चुका है। इच्छुक अभिभावक अपने बच्चों का पंजीकरण कराकर प्रतियोगिता में प्रतिभाग करा सकते हैं।
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कानपुर ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव रजत आदित्य दीक्षित ने बताया कि बेबी गेम्स में भाग लेने के लिए कानपुर के अलावा अन्य शहरों के बच्चे भी पंजीकरण करा सकेंगे। प्रतियोगिता को तीन आयु वर्गों में आयोजित किया जाएगा। आयोजन में किसी भी बच्चे के लिए स्थान संबंधी बाध्यता नहीं रखी गई है। ओलंपिक एसोसिएशन और कर्णधार क्लब के संयुक्त आयोजन में होने वाले बेबी गेम्स का उद्देश्य बच्चों में कम उम्र से ही खेलों के प्रति रुचि विकसित करना है।
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आयोजकों का दावा है कि इस तरह का आधिकारिक आयोजन भारत में पहली बार ओलंपिक एसोसिएशन के माध्यम से किया जा रहा है। बेबी गेम्स में कुल 26 खेलों को शामिल किया गया है। जल्दी सारे खेलों की सूची जारी की जाएगी। प्रतियोगिता में बालक और बालिकाओं दोनों को हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। आयोजन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो चुका है। इच्छुक अभिभावक अपने बच्चों का पंजीकरण कराकर प्रतियोगिता में प्रतिभाग करा सकते हैं।
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