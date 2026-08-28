Kanpur News: अयान अकरम ने बनाई भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम में जगह

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ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मल्टी-डे सीरीज से पहले भारतीय टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) से भारतीय अंडर-19 टीम में चयनित होने वाले अयान एकमात्र खिलाड़ी हैं। मूलरूप से सहारनपुर के अयान ने बीते सत्र में गेंदबाजी से जबरदस्त प्रभाव छोड़ा। पिछले वर्ष बंग्लूरू स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जगह बनाने के बाद उन्होंने इस सीजन में उत्तर प्रदेश की ओर से खेलते हुए 37 विकेट झटके। वह देश में सर्वाधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज रहे। अयान ने बल्ले से करीब 300 रन बनाए और टीम के लिए उपयोगी ऑलराउंडर की भूमिका निभाई। राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने उनके प्रदर्शन को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के आगामी दौरे के लिए भारतीय अंडर-19 टीम में शामिल किया है। यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर व सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने उन्हें बधाई दी।