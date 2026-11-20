औरैया: धूमधाम से मनाया खाटूश्याम का जन्मोत्सव, भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु, भव्य धार्मिक यात्रा भी निकली
Auraiya News: मोहल्ला तिलक नगर में खाटूश्याम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और भक्तिभाव के साथ मनाया गया, जिस पर श्रद्धालुओं ने भव्य धार्मिक यात्रा निकाली। डीजे की धुन पर बज रहे भजनों पर झूमते हुए भक्तों ने शहर के प्रमुख बाजारों का भ्रमण किया।
विस्तार
औरैया जिले में शहर के मोहल्ला तिलक नगर में शुक्रवार को खाटूश्याम का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने धार्मिक यात्रा निकालकर बाबा श्याम के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट की। यात्रा में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया।
डीजे पर बज रहे खाटूश्याम के भक्ति गीतों और भजनों पर श्रद्धालु जमकर झूमते और नृत्य करते दिखाई दिए। महिलाओं और बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालु बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। यात्रा शहर के मोहल्ला तिलक नगर से शुरु होकर पेट्रोल पंप पर पहुंची।
कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर किया स्वागत
इसके उपरांत संजय गेट होते हुए लेडीज मार्केट, सदर बाजार, सुभाष चौक होते हुए वापस तिलक नगर स्थित मंदिर परिसर में संपन्न हुई। यात्रा का शहर में कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। आयोजन के दौरान भक्ति, उल्लास और आपसी सौहार्द का सुंदर संगम देखने को मिला।