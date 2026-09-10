कानपुर: गंभीर सर्पदंश से महिला की हालत बिगड़ी, जीएसवीएम के डॉक्टरों ने चार दिन में बचाई जान

करीब चार दिनों के गहन उपचार के बाद महिला की न्यूरोलॉजिकल और श्वसन संबंधी स्थिति में लगातार सुधार हुआ। हालत बेहतर होने पर सांस की नली सफलतापूर्वक निकाल दी गई। इसके बाद महिला ने बिना श्वसन सहायता के खुद सांस लेना शुरू कर दिया। वर्तमान में महिला की हालत स्थिर है। संतोषजनक स्वास्थ्य लाभ के बाद उसे 11 सितंबर 2026 को अस्पताल से छुट्टी देने की योजना है। मरीज का उपचार मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. एसके गौतम के मार्गदर्शन में किया गया। उपचार में जूनियर चिकित्सक दल के डॉ. लक्षय, डॉ. रोहित और डॉ. प्रतीक की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही।